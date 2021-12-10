Губернатор Игорь Руденя подвел итоги уходящего года в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

28 декабря Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь подвел итоги уходящего 2021 года и рассказал о планах работы Правительства региона в 2022-м.

«Самое важное в этом году – у нас увеличилось число многодетных семей. По сравнению с 2016 годом мы выросли на 40%. Считаю, демография – это отклик на действия и работу власти. В этом году запущены новые объекты: детские сады, спортивные учреждения. Мы продолжили ремонт школ и учреждений первичного здравоохранения, ремонт дорог, стартовала масштабная программа газификации, идет реализация Поручения Президента Владимира Путина по бесплатному подключению к газу домовладений. Реализуются инвестпроекты, создаются новые рабочие места», – отметил Губернатор.

Глава регион особо подчеркнул - почти два года регион живет в непростой эпидемиологической и экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Огромную работу за это время проделали наши врачи. Мы также сохранили экономику, рабочие места, дали людям возможность трудиться», – акцентировал Игорь Руденя.

Губернатор рассказал о готовности региона к реализации новых крупных проектов в дорожном строительстве: это Западный мост и Северный обход Твери, западная хорда, которая соединит федеральные трассы М-10 и М-9, проходящие по территории Верхневолжья. Кроме того, начнется возведение новых социальных объектов.

В прошедшем году регион сохранил и расширил пакет мер поддержки семей с детьми. В прямом эфире Губернатор заявил о том, что с 2022 года выплаты на погашение ипотеки при рождении детей многодетные семьи смогут получать вне зависимости от возраста родителей (ранее возрастной ценз составлял 40 лет).

Помимо этого, бесплатная школьная форма теперь будет выдаваться детям из многодетных семей с 1 по 11 классы, продолжится помощь в приобретении автомобилей таким семьям, но тоже с нововведением - теперь транспорт будет оснащен автокреслом. По словам Игоря Рудени, в 2022 году планируются дополнить меры поддержки в демографии.

Все эти планы нашли отражение в региональном бюджете на предстоящий трехлетний период. Кроме того, там появился ряд новых направлений. Так, впервые заложены средства на приобретение для детей современных приборов для определения уровня сахара в крови.

При поддержке федерального центра увеличивается программа ремонта дорог. Особое внимание, подчеркнул Губернатор, будет уделено муниципальным, социально значимым и востребованным у жителей маршрутам. К примеру, в 2022 году в Тверской области начнется ремонт дороги Максатиха-Лесное. С вопросом о проведении в порядок этой трассы в прямом эфире к главе региона обратилась жительница Лесного муниципального округа Вероника Удальцова.

Всего за 2021 год Губернатор провел свыше 20 прямых эфиров, ответил более чем на 250 вопросов. Благодаря обращениям граждан решен ряд задач: Есинской школе Ржевского района выделили школьный автобус, в Заволжской школе Калининского района появилась «Точка роста», газифицировано несколько деревень в Славновском сельском поселении и другие.

«Важно, что мы можем в прямом эфире выслушать наших граждан. Это большая ответственность для нас, и это нас дисциплинирует», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона поздравил жителей Верхневолжья с наступающим Новым Годом и Рождеством.

«Желаю всем здоровья! Чтобы в дом пришли радость, улыбки и хорошие события. Побольше всем хороших новостей», – обратился Губернатор к зрителям.

Игорь Руденя также призвал жителей региона в предстоящие праздничные дни внимательно отнестись к своему здоровью: сделать прививку тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, либо провести ревакцинацию.

В Верхневолжье будет обеспечена работа пунктов иммунизации на протяжении всех праздничных дней. По графику рабочего дня с 31 декабря по 9 января будут работать прививочные пункты центральных районных больниц. Прививочные пункты медицинских учреждений Твери будут доступны для вакцинации с 3 по 6 января и с 8 по 9 января. В другие дни будут работать дежурные прививочные пункты двух медицинских организаций.

С графиком работы вакцинальных пунктов в праздничные дни можно будет ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Тверской области, а также по номеру единой справочной службы 122.

Пресс-служба Правительства Тверской области