В Тверской области сняты возрастные ограничения для многодетных родителей при получении поддержки на погашение жилищной ипотеки

С 2022 года все многодетные семьи Верхневолжья смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет. О решении заявил Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» Тверь 28 декабря.

«Мы сняли возрастные ограничения для получателей поддержки – многодетных семей. Вот сколько есть возможностей и здоровья рожать детей, так мы и будем помогать улучшать жилищные условия», – отметил Игорь Руденя.

Единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям Верхневолжья, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

На 2022 год выплата предусмотрена 125 семьям на сумму 26 млн рублей. Поддержка уже одобрена 12 многодетным семьям, которые получат выплату в начале следующего года. Заявления еще 17 многодетных семей рассматриваются.

В 2020 году данную меру поддержки получили 87 семей, а в 2021-м –124 семьи.

Также в Верхневолжье будет расширен сам статус «многодетная семья». Теперь в нее будут включаться дети, достигшие совершеннолетия и обучающиеся в образовательных организациях в очной форме.

С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40%. Только за этот год их стало почти на 700 больше. Сейчас в регионе почти 14 тыс. многодетных семей, в них воспитываются более 43 тыс. детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области