В Тверской области детей с сахарным диабетом будут обеспечивать датчиками для измерения уровня глюкозы в крови

В Тверской области детей c сахарным диабетом будут обеспечивать датчиками измерения уровня глюкозы в крови. Об этом 28 декабря в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь рассказал Губернатор Игорь Руденя, говоря об основных параметрах областного бюджета на ближайшие три года.

«Мы заложили приобретение и бесплатное обеспечение детей с сахарным диабетом специальными приборами, которые определяют уровень сахара в крови, чтобы дети каждый раз не прокалывали палец, не испытывали неудобств», - сказал Губернатор.

Как подчеркнул глава региона, в главном финансовом документе на следующий год существенно увеличено финансирование сферы здравоохранения, сохранена вся поддержка по социальному блоку, поддержка образования, сельского хозяйства, промышленности, малого и среднего бизнеса, лесоперерабатывающего комплекса. При содействии федерального центра ежегодно увеличиваются объёмы ремонта дорог.

«Мы благодарны Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и Правительству страны за поддержку, которая нам даёт возможность реализовывать проекты – строительство Западного моста, больниц, поликлиник, спортивных объектов, ремонт учреждений образования», - отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области