Более 1,5 тыс. км дорог отремонтируют в Тверской области до 2024 года

В 2022 году в Тверской области начнется ремонт дороги Максатиха-Лесное. Об этом 28 декабря сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь. С вопросом о проведении работ на этой трассе к главе региона обратилась жительница Лесного муниципального округа Вероника Удальцова.

«Эта дорога включена в план ремонта в 2022-2023 годах. Мы постараемся сделать все быстро, за 2022 год. Как только позволит погода, мы начнем работы», – отметил Игорь Руденя.

С 2016 года объёмы дорожного ремонта в Тверской области на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения увеличились в 4 раза. За последние 6 лет в нормативное состояние было приведено более 2 тыс. километров дорог. До 2024 года планируется отремонтировать ещё более 1,5 тыс. километров.

В 2022 году ключевыми направлениями по-прежнему останутся ремонт опорной сети региональных дорог, приведение в порядок подъездов к социальным учреждениям и промышленным инвестиционным объектам, а также дорог на туристические направления.

Со следующего года Правительством Тверской области поставлена задача расширить программу по ремонту мостов и путепроводов на территории региона. К 2024 году планируется ежегодно ремонтировать около 1 тыс. погонных метров мостов и путепроводов.

Начнется практическая реализация по созданию ключевых для региона объектов дорожной инфраструктуры – это комплекс Западного моста в Твери, строительство нового путепровода в створе улицы Фрунзе. Кроме того, в число основных направлений вошла и организация вылетных трасс в областной столице. В ближайшие годы планируется разгрузить Бежецкое, Петербургское и Кимрское направления за счёт строительства дублёров и реконструкции существующих выездов.

Приоритетным в 2022 году останется создание обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море» в особой экономической зоне «Завидово». В первую очередь, строительство новой железнодорожной ветки к порту в Завидово, которая станет частью транспортно-пересадочного узла автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.

В рамках системной поддержки реализации инвестиционных проектов в регионе продолжится строительство подъездов к важным инвестплощадкам – предприятиям компании «Румелко-Агро» в Кашинском городском округе, компаний «Орион» и ТК «Альфа» в Калининском районе и другим.

Продолжится работа по приведению в нормативное состояние территорий, прилегающих к учреждениям здравоохранения. В 2022 году будет отремонтировано 27 подъездов к больницам и поликлиникам.

Пресс-служба Правительства Тверской области