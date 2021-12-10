В Тверской области продлена программа «Доступная среда»

На заседании регионального Правительства, которое 28 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя, принято решение о продлении срока реализации программы Тверской области «Доступная среда на 2021-2023 годы» еще на два года – до 2025-го.

В программу для проведения мероприятий по адаптации для людей с инвалидностью включены дополнительные учреждения, подведомственные региональным Министерствам культуры, сельского хозяйства, транспорта и туризма.

Благодаря расширению программы для оснащения учреждений, где занимаются инвалиды всех возрастов, будет приобретено дополнительно 346 единиц реабилитационного оборудования. В целом до 2025 года включительно в рамках программы «Доступная среда» будет закуплено 775 единиц оборудования.

Кроме того, до 42 будет увеличено количество организаций, в которых специалисты будут оказывать адаптационную помощь маломобильным гражданам. На сегодняшний день таких учреждений в регионе 26.

Помимо этого выделены средства на проведение обучения для еще 84 специалистов, которые занимаются реабилитацией инвалидов. Всего по программе будет повышена квалификация 227 специалистов.

В 2020 году по программе «Доступная среда» были адаптированы детские сады в Кимрах, Вышнем Волочке, Ржеве, Удомельском городском округе и Калининском районе, центр дополнительного образования и развития в Лихославле. Кроме того, модернизация была проведена на станции юных натуралистов, в Тверской областной картинной галерее, психоневрологическом санатории в Вышнем Волочке, центре детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина в Твери.



Пресс-служба Правительства Тверской области