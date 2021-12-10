В Сонковском районе Тверской области открыт филиал МФЦ

28 декабря в посёлке Сонково начал работу новый филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Обслуживание заявителей осуществляется в 3 «окнах» приема и выдачи документов. Филиал открыт по поручению Губернатора Игоря Рудени в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в Тверской области.

«Создание во всех муниципалитетах современной системы филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу «одного окна», – это важная часть деятельности по повышению качества жизни граждан в Тверской области. Сегодня МФЦ – это наш ключевой ресурс по предоставлению государственных и муниципальных услуг», – считает глава региона.

Сонковский филиал МФЦ расположен на улице Луначарского, д. 3. Приём заявителей осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед, суббота и воскресенье - выходные дни.

Здесь можно получить все государственные услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, региональных органов власти (в сфере социальной защиты, демографии, архитектуры и градостроительства), создать или восстановить учетную запись для доступа на портал «Госуслуги», бесплатно воспользоваться компьютером для работы с порталом, справочными и паровыми сервисами, получить сертификат о вакцинации (перенесенном заболевании). Также в филиале граждане могут без комиссии оплатить государственную пошлину с помощью терминалов оплаты. Возле филиала создана удобная парковка.

«Ветераны Сонковского района с удовольствием будут пользоваться услугами МФЦ. Сюда можно обратиться практически по любому вопросу, и сотрудники профессионально сделают всё возможное для качественного предоставления услуги», - поделилась председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Ольга Старченкова.

Первыми же посетителями филиала стала Елена Питченко, которая в новом МФЦ получила услугу по присвоению звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Тверской области», а также Игорь Митрофанов, многодетный отец, который получил сертификат на приобретение автотранспорта многодетным семьям в Тверской области.

В 2021 году открыто 7 новых филиалов в городах Белый и Красный Холм, поселках Молоково, Пено, Сонково и Фирово, селе Лесное. Открыты два дополнительных филиала в Вышнем Волочке и Торжке. Капитально отремонтирован филиал в Торопце, еще один после капремонта – в Кимрах – откроется 29 декабря.



Пресс-служба Правительства Тверской области