Юных жителей Тверской области приглашают на программу «Новогодние сюрпризы»

3,4 и 5 января в 11:00 и 14:00 в Тверском областном Доме народного творчества юных жителей Верхневолжья вместе с родителями приглашают на программу «Новогодние сюрпризы».

Детей ждёт встреча со сказочными персонажами, увлекательный квест «Новый год или следствие ведут колобки», где нужно будет отгадывать загадки, выполнять различные задания, играть в народные игры и водить хороводы.

В финале программы сюрприз от Деда Мороза и Снегурочки - детский спектакль «Колобок» народного театра «на Миллионной» Тверского областного Дома народного творчества.

Билеты можно приобрести на сайте Тверского областного Дома народного творчества по ссылке: https://tver.kassir.ru/prazdniki/novogodnie-syurprizyiили в кассе перед началом представления. Количество билетов в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований ограничено.

Тверской областной дом народного творчества находится по адресу: пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 3



Пресс-служба Правительства Тверской области