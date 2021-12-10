Тверской области утвержден порядок предоставления ежемесячной выплаты детям войны

Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты детям войны обсуждался на заседании Правительства Тверской области, которое Губернатор Игорь Руденя провел 28 декабря. Поддержку начнут начислять с 1 января 2022 года и будут ежегодно индексировать.

Ежемесячная выплата в размере 800 рублей будет начисляться гражданам России, родившимся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года на территории Союза Советских Социалистических Республик, которые на данный момент проживают в Тверской области. Предполагается, что получателями новой меры поддержки станут 46 836 пенсионеров Верхневолжья.

На заседании Игорь Руденя поручил региональному Министерству социальной защиты еще раз проверить списки получателей выплаты в каждом муниципальном образовании Верхневолжья и при их уточнении в кратчайшие сроки поставить на учет выявленных граждан.

Детям войны, имеющим одновременно статус ветеранов труда или ветеранов труда Тверской области, а также получающим иные социальные выплаты(субсидии по оплате ЖКУ, государственную социальную помощь и прочее) поддержка будет назначена без подачи заявления.

Гражданам со статусом «Дети войны», не получающим соцвыплаты, необходимо обратиться с заявлением о предоставлении ежемесячной денежной выплаты в срок до 1 июля 2022 года. Подать заявление можно через филиал МФЦ, посредством почтовой связи(в адрес ГКУ «ЦСПН» по месту жительства) или в форме электронных документов с помощью портала Госуслуг.



Пресс-служба Правительства Тверской области