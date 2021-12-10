Игорь Руденя поздравил с вековым юбилеем участника Великой Отечественной войны Фёдора Ивановича Крылова

28 декабря 100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Фёдору Ивановичу Крылову. С вековым юбилеем жителягорода Конаково Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваша жизнь – это большой путь доблестного служения Отечеству. В юные годы Вы встали в строй защитников Родины. Прочная военная закалка помогла Вам в многолетней ответственной работе на Конаковской ГРЭС. Спасибо Вам за пример патриотизма, стойкости и самоотдачи», – отметил в поздравлении Игорь Руденя.

В первые годы войны Фёдор Иванович воевал под Харьковом. В 1942 году был направлен на службу в передвижной танковый ремонтный завод Первого Украинского фронта. Победу встретил в Берлине. После войны продолжил службу в Бреслау, демобилизовался в 1947 году.

В 1949-1963 годах Фёдор Иванович участвовал в строительстве Приднепровской ГРЭС. Затем переехал в Тверскую область. Работал мастером строительной группы Калининэнергоремонт, электрослесарем Конаковской ГРЭС.

Фёдор Иванович Крылов награжден медалями «За мужество и отвагу», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», Орденом Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области