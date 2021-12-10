В Тверской области в 2022 году комплекты школьной формы бесплатно получат более 21 тысячи детей из многодетных семей

Вопросы обеспечения школьной формой детей из многодетных семей Верхневолжья рассмотрены на заседании Правительства Тверской области, которое 28 декабря провел Губернатор Игорь Руденя. Данная мера поддержки введена в 2020 году по инициативе главы региона в рамках реализации национального проекта «Демография».

Со следующего учебного года обеспечиваться бесплатной формой будут все учащиеся с 1 по 11 классы из многодетных семей. Это почти на 70% больше, чем в текущем году. Комплекты будут предоставлены 12 150 ребятам с 1 по 5 классы и 9 670 школьникам с 6 по 11 классы.

Игорь Руденя отметил, что важно заранее предусмотреть необходимые мероприятия для своевременного предоставления данной меры поддержки, без очередей и длительного ожидания.

В текущем году социальная мера была усовершенствована – были оптимизированы процессы логистики (комплекты стали доставлять в школы), а также улучшен процесс формирования списков детей. Всего в 2021 году комплекты получили свыше 13 тыс. ребят с 1 по 5 классы из всех муниципалитетов Тверской области.

Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.

Комплект состоит из шести наименований изделий. Для девочек начальных классов – это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо. Для девочек средних классов – то же самое, но вместо сарафана – жилет. Для мальчиков 1-5 классов – пиджак, брюки, три сорочки, галстук. К каждому комплекту приложен значок с символикой Тверской области. На выбор предлагается форма четырех цветов: синего, черного, серого или бордового.



Пресс-служба Правительства Тверской области