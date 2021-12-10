Тверская филармония приглашает зрителей на программу «В Новый год с музыкой NON-STOP»

Тверская академическая областная филармония продолжает полюбившийся зрителям проект «В Новый год с музыкой NON-STOP». Праздничная программа запланирована 28-29 декабря в 18:30, а также в дни новогодних каникул – с 3 по 8 января в 17:00.

Гостей ждут произведения российской и зарубежной эстрады в исполнении солистов и ансамблей, хора и оркестра филармонии. Автор проекта– Андрей Кружков.

Билеты можно приобрести, в том числе по «Пушкинской карте».

Программа социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. О ее запуске объявил Президент России Владимир Путин. Цель программы – повышение культурного уровня подрастающего поколения, увеличение посещаемости организаций культуры.

По мнению Губернатора Игоря Рудени «Пушкинская карта» не только позволит молодежи приобщиться к богатому культурному наследию страны, но и придаст новый импульс развитию всей отрасли.

От Верхневолжья в проекте участвуют Тверская областная картинная галерея, Тверская академическая областная филармония, Театр юного зрителя, Тверской областной академический театр драмы, Тверской театр кукол, Кимрский театр драмы и комедии, Вышневолоцкий областной драматический театр, Областной дом народного творчества, Дворцы культуры «Пролетарка» и «Химволокно», Тверской городской музейно-выставочный центр. Также в список участников включены Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке, Ржевский краеведческий музей.