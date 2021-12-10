Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

28 декабря в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона ответит на обращения жителей по волнующим их вопросам, расскажет об итогах уходящего года и планах на 2022-й.

Какие объекты в приоритетном порядке войдут в программу дорожных работ на следующий год? Будут ли введены новые меры поддержки многодетных семей? Где можно будет вакцинироваться против коронавирусной инфекции в период каникул? Какие мероприятия подготовлены для жителей и гостей областной столицы в новогодние и рождественские праздники?

Планируется, что Игорь Руденя расскажет о ключевых позициях бюджета Тверской области на ближайшие три года, а также о реализации в регионе важных инфраструктурных и социальных проектов.

Прямой эфир с участием Губернатора можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылкеhttps://youtu.be/wgUswzOCoWQи на сайте «Вести-Тверь».



Пресс-служба Правительства Тверской области