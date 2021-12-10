Губернатор Игорь Руденя передал школам Верхневолжья 39 школьных автобусов, пожарным частям – новую спецтехнику

28 декабря Губернатор Игорь Руденя передал ключи от школьных автобусов представителям районов Тверской области, специальный транспорт – Главному Управлению МЧС России по Тверской области.

«Хочу от жителей Тверской области поблагодарить Президента Российской Федерации Владимира Путина за решения по обновлению автопарка школьных автобусов, машин специального назначения для наших пожарных частей. Сегодня 39 автобусов передаем в муниципалитеты. Всего в текущем году мы получили 103 школьных автобуса по федеральной программе», – сказал Игорь Руденя.

В Верхневолжье один из самых больших школьных автопарков в Центральном федеральном округе. Ежедневно более 420 автобусов перевозят к месту учебы и обратно около 11 тысяч учеников по 627 школьным маршрутам.

«Для нас это долгожданное событие. Теперь у нас три новых автобуса,–отметила директор школы №1 из Торопца Наталья Калинина. – У нас несколько маршрутов, по которым возим школу 80 учеников из шести сёл. Автобусы также задействуем при проведении экскурсий по городу и району, для участия школьников в патриотических и волонтерских акциях. Наши дети будут очень рады такому новогоднему подарку».

Всего в школы Торопецкого района подвозят более 300 учеников.

«Наш парк автобусов составляет 11 единиц, шесть уже обновили. Сегодня благодаря Губернатору, Правительству Тверской области еще два автобуса придут в район. Мы получили комфортабельные, удобные машины с видеонаблюдением и другим оборудованием для безопасности детей», – подчеркнул глава Торопецкого района Александр Бриж.

Обновление автопарка позволяет не только заменить машины старше 10 лет, но и расширить сеть школьных маршрутов. Так, новый маршрут вводят в Торжокском районе. До Славнинской школы теперь будут подвозить ребят из деревень Б. Киселенка, М. Киселенка и Будово.

ГУ МЧС России по Тверской области передано восемь единиц техники: пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль, насосная станция и уникальный мобильный комплекс спецобработки.

«Мобильный комплекс необходим для спецобработки помещений. Он может обеспечить перевозку воды объемом до шести тонн, предусмотрен для смешивания жидкости и подогрева, перекачки воды и тушения пожаров. Аналогов такой техники в Тверской области пока нет. Будем использовать машину и для доставки воды на безводные участки», – рассказал начальник специализированной пожарно-спасательной части Руслан Балякин.



Пресс-служба Правительства Тверской области