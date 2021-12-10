Итоги реализации дорожного национального проекта обсудили на заседании Общественного совета при Министерстве транспорта Тверской области

В работе совета приняли участие представители Министерства транспорта Тверской области. Один из вопросов повестки дня касался реализации в 2021 году национального проекта «Безопасные качественные дороги». Учитывая особенную важность нацпроекта, члены Общественного совета при Министерстве транспорта Тверской области принимают активное участие в контроле за ходом работ на дорожных объектах.

Напомним, в 2021 году отремонтировано 297 км дорог, что в 1,6 раза больше по сравнению с 2020-м годом.

В нормативное состояние приведены участки опорной сети. Это Торжок - Осташков, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, Дубна - Кимры - Горицы. Благодаря нацпроекту полностью отремонтированы еще три дороги опорной сети: Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино и Осташков - Селижарово - Ржев.

Туристическая значимость – по-прежнему один из критериев, на основании которых формируется перечень региональных объектов программы дорожных работ. В этом году отремонтировали участки дорог к истоку Волги (Осташков – Волговерховье) и часть маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья» (Торжок – Высокое – Берново – Старица). Путь к озеру Селигер для туристов из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода стал комфортнее благодаря ремонту дороги Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

В 2021 году по нацпроекту приступили к ремонту переходящих объектов: Старица – Степурино – Сидорово – граница Московской области, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое, Спирово – Козлово – Ососье, Ржев – Сухуша, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено. Дороги будут введены в эксплуатацию в следующем году.

Всего с 2019 по 2024 году по нацпроекту в Тверской области отремонтируют 1244 км региональных трасс.