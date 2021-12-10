В преддверии Нового года новобранцы из Тверской области стали солдатами легендарного Преображенского полка

Около 200 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка приняли военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Среди военнослужащих – молодые люди из десятков субъектов России, в том числе из Тверской области.

«Ежегодно тысячи молодых людей из нашего региона пополняют ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Многие призывники впоследствии на всю жизнь выбирают своим призванием защиту Отечества. Уверен, что в Верхневолжье престиж военной службы будет только расти», – отметил Губернатор Игорь Руденя, поздравляя жителей Верхневолжья с Днем призывника в ноябре.

Новобранцы Преображенского комендантского полка из Тверской области и других регионов приняли присягу в Зале Славы Музея Победы. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет. Здесь на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации.

Участникам церемонии продемонстрировали инсталляцию, рассказывающую о событиях Второй мировой войны. Почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны обратились к юношам с призывом быть достойными памяти их дедов и прадедов, беречь честь и традиции легендарного Преображенского полка.

Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Всего батальон почетного караула 154-го отдельного комендантского полка принял участие в 35 тысячах специальных мероприятий.

Попасть в Преображенский полк считается большой честью. Существует ряд требований к кандидатам, включая хорошую физическую подготовку, отсутствие вредных привычек и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области