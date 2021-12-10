Губернатор Игорь Руденя в День спасателя вручил сотрудникам Главного Управления МЧС России по Тверской области государственные награды

27декабря, в День спасателя Российской Федерации, Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников МЧС РФ по Тверской области и вручил государственные награды специалистам службы.

«Спасатели Тверской области не раз доказали умение действовать решительно, оперативно и грамотно в самых непростых условиях,– сказал Игорь Руденя. – В текущем году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населенные пункты Верхневолжья, оказывали помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Самых теплых слов заслуживает ваша самоотверженная работа по ликвидации последствий урагана в Андреапольском муниципальном округе. Благодаря слаженным и высокопрофессиональным действиям сотрудников МЧС была оказана экстренная помощь людям, попавшим в беду».

Спасатели вместе со специалистами других ведомств вели аварийно-восстановительные работы в Андреаполе в августе 2021 года. В кратчайшие сроки им удалось восстановить жилые дома, социальную инфраструктуру и коммуникации, наладить штатную работу всех систем жизнеобеспечения. Было расчищено 80 участков улиц и девять гектаров леса от поваленных деревьев.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина четверо сотрудников регионального МЧС удостоены медали «За отвагу на пожаре». Среди них - заместитель начальника управления - начальник отдела управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области, подполковник внутренней службы Алексей Семенов.

«В моей практике было много разных пожаров, и каждый уникален по-своему. Но самые сложные для меня моменты – когда попадаешь в горящую квартиру и видишь там ребенка, забившегося в угол. Тогда чувствуешь, что обязан делать свою работу, несмотря ни на что. В непростой ситуации огнеборец должен быстро принимать решения, выполнять поставленные задачи. В такие минуты страх забывается, на первое место выходит профессионализм и слаженность действий», –поделился Алексей Семенов на церемонии вручения наград.

Губернатор вручил медали начальнику отдела воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Тверской области, майору внутренней службы Денису Гуцалюку, начальнику службы пожаротушения федеральной противопожарной службы, майору внутренней службы Виталию Соловьевуи начальнику караула 4 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, лейтенанту внутренней службы Виктору Шешуникову.



Пресс-служба Правительства Тверской области