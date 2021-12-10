Тверской Дом ребенка «Теремок» вошёл в число призёров Чемпионата профессионального мастерства

В Верхневолжье завершился первый областной чемпионат по профессиональному мастерству среди работников учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта.Организатором конкурса выступила Международная академия развития образования.

Цель чемпионата – выявить новые, инновационные методы работы, повысить мотивацию работников учреждений, стимулировать творческую деятельность.

Соревнования проходили в каждом разделе по двум номинациям - «Лучшее учреждение» и «Лучший инновационный проект». Призером в двух номинациях стал Тверской дом ребенка «Теремок».

В номинации «Лучший инновационный проект» третье место заняла педагог-психолог Дома ребенка Анастасия Калинина за работу «Трансформация агрессии, или Мирись, мирись и больше…» об умении в сложной ситуации переключить ребенка на позитив, в том числе с помощью тактильного контакта. В итоге детям с ранних лет прививается модель поведения, направленная на миролюбие, взаимопонимание и доброту в отношениях.

В номинации «Лучшее учреждение» Дом ребенка «Теремок» занял второе место. На чемпионат была представленынаработки, которые за последние годы были успешно реализованы. Например, проект «Как дома», когда дети находятся в малых группах в возрасте от 0 до 4 лет. Они живут по семейному принципу (братьев и сестер не разделяют), их не переводят из группы в группу, и дети растут вместе, как в семье.

Пресс-служба Правительства Тверской области