На заседании Правительства Тверской области рассмотрят программу оказания бесплатной медицинской помощи жителям региона

28 декабря Губернатор Игорь Руденя проведёт заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом будет рассмотрена Территориальная программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам в Тверской области на 2022 год и на плановый трёхлетний период.

Ключевыми направлениями работы в медицинской сфере Тверской области обозначены развитие первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышение объемов диспансеризации населения. Для этого в регионе создаются современные медицинские учреждения, приобретается новейшее оборудование, принимаются меры для кадрового обеспечения отрасли. Все это направлено на улучшение качества оказания медицинских услуг на территории региона, независимо от места проживания.

Также будут рассмотрены итоги работы по обеспечению школьной формой детей из многодетных семей в 2021 году, вопросы реализации инвестиционных проектов на территории Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области