Тверская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров внутреннего туризма по оценке Ассоциации туроператоров России

Ассоциация туроператоров России включила Тверскую область в десятку регионов-лидеров в сегменте организованного туризма. В целом по итогу 2021 года специалисты отмечают кратный рост интереса к путешествиям внутри страны.

Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из драйверов экономики Верхневолжья.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», – считает глава региона.

Одним из инструментов повышения интереса к туризму по Верхневолжью стала программа кешбэка, которой активно пользовались по всей территории России. Туры в Тверскую область по программе кэшбэка реализовывали более 10 туроператоров, 5 круизных компаний, 23 гостиницы. Средняя продолжительность поездки составила до 5 дней, регион смогли посетить более 10 тысяч человек. Реализация программы кэшбека продолжится и в 2022 году.

Ассоциация туроператоров России отмечает, что ставку на туристический рынок Тверской области сделали известные федеральные бренды. Число предложений посещения региона выросло практически в 2 раза. Предполагается, что итоговый показатель туристического потока в Тверскую область в 2021 году составит порядка 2 млн человек. В сравнении, с 2017 по 2020 годы регион посетили 5,9 млн человек.

Продолжается работа по продвижению туристического портала WelcomeTver. Его посещаемость к концу года составила более 170 тыс. визитов. Более 1 000 человек совершили прямые бронирования с портала за период рекламной кампании текущего года. Общее количество подписчиков в аккаунтах WelcomeTver в социальных сетях превышает 60 тыс. человек, аудитория канала Яндекс.Дзен составила более 2 млн человек.

В 2021 году в туристский календарь событий Тверской области вошло более 120 мероприятий различной направленности. По итогам престижной Национальной премии Russian Event Edwards-2021 Тверская область вошла в тройку лучших во всероссийском рейтинге.

В туристическом секторе Тверской области ведется активная работа по привлечению и поддержке инвесторов. Так, в рамках инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Волжское море» были построены водозаборный узел для водоснабжения новых объектов, пешеходные мосты через реку Дойбица в Завидово и через Тьмаку в Твери. Начато строительство крупного транспортно-пересадочного узла с комплексом инфраструктуры, объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.

В 2022 году появится возможность принимать круизные суда, начнется строительство современного многофункционального здания речного вокзала, а в 2023 году - железной дороги до транспортно-пересадочного узла «Завидово» за счет средств инфраструктурного кредита.

В 2021 году началась реализация в Торжке проекта по восстановлению исторической части города. Проект реализуется Новым банком развития БРИКС. Запланирована реконструкция комплекса «Путевой дворец», комплекса построек «Здание Присутственных мест», «Дом Городничего и Казначея» и реконструкция исторических зданий и улиц.

Особое внимание в Тверской области уделяется профессиональному росту и подготовке кадров, работающих в сфере гостеприимства. Так, при поддержке регионального Министерства туризма 110 экскурсоводов прошли обучение, удостоверение аттестованных экскурсоводов Тверской области имеют 178 человек.

В новом году в Верхневолжье особое внимание планируется уделить детскому и сельскому туризму, развитию туристского волонтерского корпуса и сети туристских информационных центров, проведению обязательной аттестации для гидов, введению новых мер поддержки для туроператоров, а также увеличению турпотока по национальному маршруту «Государева дорога».

Пресс-служба Правительства Тверской области