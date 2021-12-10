В Торопце филиал МФЦ возобновил работу после капремонта

27 декабря Торопецкий филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг возобновил свою работу после капитального ремонта, который проведён по поручению Губернатора Игоря Рудени.

В Тверской области реализуется комплексная программа улучшения качества работы многофункциональных центров.

«Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области», – поставил задачу Игорь Руденя.

Комплекс работ в Торопецком филиале МФЦ включал ремонт фундамента и фасада, входной группы, утепление здания, установку вентиляции. Возле филиала проведено благоустройство территории, организовано парковочное пространство, в том числе учтены потребности маломобильных групп населения.

Граждане могут получить все государственные услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, свидетельство о рождении, государственные услуги региональных органов власти (в сфере социальной защиты, демографии, архитектуры и градостроительства) и другие виды услуг.

В филиале можно создать (восстановить) учетную запись для доступа на портал «Госуслуги», бесплатно воспользоваться компьютером для работы с порталом, справочными сервисами, получить сертификат о вакцинации (перенесенном заболевании). Граждане могут без комиссии оплатить государственную пошлину с помощью терминалов оплаты.

Филиал работает по адресу: г.Торопец, ул. Карла Маркса, д. 63. с 9:00 до 18:00 часов, а также в субботу с 9:00 до 14:00 без перерыва на обед, воскресенье - выходной день. Прием заявителей осуществляется в 4 «окнах» обслуживания.

В 2021 году в Тверской области открыты новые филиалы МФЦ в Белом, Красном Холме, Пено, Молоково, Фирово, селе Лесное, дополнительные - в Вышнем Волочке и Торжке. Отремонтированы помещения филиала № 1 в городе Твери. Все филиалы оснащены новой мебелью и оборудованием, соответствуют единому бренду «Мои документы».

До конца текущего года планируется открытие нового филиала МФЦ в Сонково и переезд в отремонтированное здание МФЦ в Кимрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области