В Андреапольском муниципальном округе стартовало обслуживание по предоставлению услуг МФЦ на дому

С 27 декабря жители Андреапольского муниципального округа могут воспользоваться сервисом выездного обслуживания по предоставлению государственных и муниципальных услуг на дому. Проект запущен в регионе по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Прежде всего, такая услуга предназначена для граждан, которые не могут сами приехать в МФЦ», – отметил Губернатор Игорь Руденя после принятия решения об организации оказания услуг МФЦ на дому.

Первыми муниципалитетами, где было запущено выездное обслуживание граждан, стали Тверь и Калининский район. С 15 ноября текущего года специалистами МФЦ осуществлено 74 выезда, более 60 из них – к жителям региона льготных категорий.

С помощью выездного обслуживания можно подать документы на предоставление сразу нескольких услуг, оказываемых на базе МФЦ, или же получить документы, подготовленные по результатам предоставления этих услуг.

Получить подробную информацию и подать заявку на предоставление сервиса по выездному обслуживанию можно на официальном сайте ГАУ «МФЦ», по бесплатному многоканальному телефону «горячей» линии 8-800-450-00-20, в филиалах МФЦ г. Твери и г. Андреаполь.

При записи специалисты МФЦ также проинформируют о стоимости выездного обслуживания, о размере государственной пошлины (при наличии), сроках и порядке предоставления услуг и согласуют время выезда сотрудника на дом.

Бесплатно воспользоваться выездным обслуживанием на дому могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ, а также один из родителей в многодетной семье, имеющей пять и более детей.

В настоящее время в Тверской области реализуется комплексная программа улучшения качества работы многофункциональных центров.

В 2021 году создано и уже открыто 6 новых филиалов МФЦ - в Белом, Красном Холме, Пено, Молоково, Фирово, Лесное. Дополнительные филиалы появились в Торжке и Вышнем Волочке. Отремонтированы помещения филиала № 1 в Твери. Все МФЦ оснащены новой мебелью и оборудованием, соответствуют единому бренду «Мои документы».

До конца текущего года планируется открытие нового филиала МФЦ в Сонково, переезд в отремонтированные здания МФЦ в Торопце и Кимрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области