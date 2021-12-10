Утвержден график работы медицинских учреждений Твери и Тверской области в новогодние праздники

В Тверской области в новогодние и рождественские праздники будет обеспечена работа учреждений здравоохранения, в которых жители региона при необходимости смогут получить медицинскую помощь разного профиля.

По информации Министерства здравоохранения региона, травматологические пункты будут открыты 31 декабря, 3,5 и 7 января в горбольнице № 1 имени В.В. Успенского; 2, 6 и 9 января – в горбольнице № 6; 1,4 и 8 января – в горбольнице № 7. Во всех учреждениях график работы круглосуточный с 8.00 до 8.00.

Стоматологическую помощь 4 и 8 января можно будет получить в стоматологической поликлинике № 1 (ул. Бакунина, 33); 6 и 8 января – в поликлинике № 2 (ул. Коробкова, 4); 5 и 8 января – в поликлинике № 3 (Комсомольский пр-т, 10), 4,6 и 8 января – в стоматологическом кабинете Городской клинической больницы № 6 (ул. Орджоникидзе, 34); 8 января – в областной поликлинике (ул. Орджоникидзе, 47); 3, 6 и 8 января – в детской стоматологической поликлинике (пр. Чайковского, 24/2Б). Прием будет организован с 8.00 до 14.00.

Круглосуточную экстренную стоматологическую помощь в выходные и праздничные дни оказывает челюстно-лицевое отделение городской клинической больницы № 1 имени В.В. Успенского (ул. С. Перовской, 48А).

Поликлиники и женские консультации будут работать 3, 6 и 8 января с 09:00 до 15:00, прием вызовов осуществляется до 12.00. В остальные дни будет организована работа дежурного кабинета.

Стационарная помощь будет оказываться 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 9 января по графику выходных и праздничных дней. 31декабря, 3, 6 и 8 января проводятся врачебные обходы, приём и выписка пациентов по графику субботнего дня.

В инфекционных госпиталях и отделениях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, запланированы ежедневные врачебные обходы и выписка пациентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области