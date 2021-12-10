В Тверской области в рамках бесплатной догазификации построены сети к 1402 земельным участкам

«Газпром газораспределение Тверь» завершил работы по бесплатной догазификации, запланированные на 2021 год. Природный газ подведен к 1178 земельным участкам, подключено 277 домовладений. Всего в Тверской области принято в работу и включено в план-график догазификации порядка 6 тыс. заявок.

Остальные потребители будут подключены по мере готовности к приему природного газа внутренних сетей – в границах участка и внутри дома. Как сообщили в АО «Газпром газораспределение Тверь», для догазификации предстоит построить порядка 400 км газовых сетей до границ домовладений.

«Реализация поручения Президента Владимира Путина по газификации Тверской области и бесплатному подключению домовладений к газу идет хорошими темпами», – отметил Губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции 15 декабря.

Напомним, предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений была озвучена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом Владимиром Путиным после того, как Губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области – они попросили снизить затраты на подведение газа к жилым домам.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.

Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Среди ключевых объектов – строительство газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец. Процесс проектирования находится в активной стадии, через год начнется строительство.

Пресс-служба Правительства Тверской области