Около 200 жителей Твери стали донорами в декабре

В декабре 2021 года около 200 тверитян приняли участие в донорских акциях, которые проводит Тверская областная станция переливания крови, и сдали почти 100 литров крови. Донорами стали сотрудники УФСИН, РЖД, Росгвардии, кадастровой палаты Тверской области, работники компании «КСК» и других учреждений.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные акции способствуют формированию активной гражданской позиции у жителей Верхневолжья, позволяют привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

В Тверской областной станции переливания крови отмечают, что благодаря активности жителей города план по пополнению запасов донорской крови и ее компонентов перевыполняется.

Это особенно важно в период пандемии коронавирусной инфекции, когда потребность в донорской крови выросла.

В октябре-ноябре 2021 года в донорских акциях станции переливания крови приняли участие студенты Тверского государственного медицинского университета и Тверского государственного университета, сотрудники Сбербанка, совхоза «Октябрьский», жители деревни Рязаново Калининского района и города Торжка.

Пресс-служба Правительства Тверской области