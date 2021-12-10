Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с темой строительства Северного обхода Твери

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с обсуждением совместной работы Правительства Тверской области и Автодора по реализации проекта строительства Северного обхода Твери. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Тема обсуждалась 23 декабря на встрече губернатора Игоря Рудени и председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (Автодор) Вячеслава Петушенко в Правительстве Тверской области.

«Поставлена задача – до конца 2023 года завершить все работы, максимально подготовиться к запуску трассы. Со стороны региона необходимо синхронизироваться с работой Автодора, что позволит правильно сформировать график строительства дороги. В том числе, предстоит решить задачи, находящиеся в ведении Минлесхоза и Минприроды области», – отметил Игорь Руденя.

Напомним, Северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 «Нева», позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с 6 до 5 часов. Проект получил поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Новый транспортный коридор будет способствовать реализации социально-экономического, инвестиционного, логистического потенциала Тверской агломерации и северо-востока области. Ввод трассы позволит улучшить дорожно-транспортную и экологическую ситуацию в Твери, повысит транспортную доступность достопримечательностей Верхневолжья как для самих жителей, так и для гостей региона.

Проектирование Северного обхода завершено, сейчас документация проходит Госэкспертизу. Найдено оптимальное решение трассировки с точки зрения социально-экономического эффекта для развития тверского региона и учета интересов жителей, сохранения экологического благополучия территории. Работы стартуют в 2022 году.

Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками на Бежецк и Кимры, 28 искусственными сооружениями, мостом через реку Волгу длиной более 1 км, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – около 21 тыс. автомобилей в сутки.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.