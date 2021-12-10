В столице Верхневолжья модернизирован центр занятости населения

В столице Верхневолжья по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» модернизирован центр занятости населения. Работа проведена в рамках реформирования органов службы занятости Российской Федерации, которое ведётся во всех регионах страны. Знакомство работодателей с модернизированным центром занятости населения города Твери состоится сегодня, 27 декабря.

Трудоустройство коренных жителей Верхневолжья на местные предприятия обозначено Губернатором Игорем Руденей в числе региональных приоритетов. Важную роль в этом играют центры занятости, через которые можно найти работу, пройти программы обучения, повышения квалификации.

Отныне центр занятости населения города Твери – это кадровый центр нового типа, где соискатели и работодатели будут получать комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологических инноваций.

Переход на интерактивный формат взаимодействия с получателями услуг, оптимизация операционных процессов за счет межведомственного взаимодействия с другими органами позволяют значительно сэкономить время граждан и работодателей при обращении в кадровые центры.

Посетителей ждут удобная навигация и комфортные специализированные зоны приема, персональные консультанты и новые услуги, а также цифровые сервисы, где можно получить бесплатный доступ к порталу «Работа в России», рекрутинговой площадке по подбору персонала hh.ru, Госуслугам, интерактивному порталу службы занятости населения Тверской области. Для посетителей с детьми создан игровой уголок.

Пресс-служба Правительства Тверской области