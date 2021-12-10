Юные художники Тверской области стали участниками профильной программы Центра поддержки одаренных детей и молодежи «Орион»

В региональном центре выявления, развития, поддержки талантов и способностей детей и молодежи Тверской области «Орион» завершилась профильная образовательная программа по искусству. Её участниками стали юные художники и дизайнеры из Твери, Вышневолоцкого городского округа, Конаково, Ржева, Калязина, Торжка.

Центр «Орион» был открыт в Верхневолжье в декабре текущего года. Он создан в рамках национального проекта «Образование». Это площадка интеллектуальных, творческих и спортивных событий, образовательных и научно-просветительских мероприятий для выявления и развития талантов подрастающего поколения Верхневолжья.

В регионе поддержка творческого и профессионального потенциала молодежи, содействие в реализации талантов молодого поколения – одна из задач молодежной политики региона, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.

В рамках программы «Искусство» с детьми работали известные московские художники - Александр Бродский, Ольга Руновская, Михаил Соркин.

По завершению программы у каждого участника сформировалось портфолио из работ, выполненных в разных техниках – от графики до живописи.

Кроме учебной программы для ребят была организована интересная культурная программа: посещение Академической дачи художников, лекция об истории искусства вышневолоцкой земли, которую провели специалисты библиотеки округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области