Волонтеры-медики поздравили пациентов детских больниц Твери с наступающим Новым годом

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Пациентов детских больниц Твери с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Праздник для детей организовали волонтеры-медики Тверского медицинского колледжа.
С новогодним сказочным представлением, а также сюрпризами и конкурсами добровольцы побывали в детской областной больнице и детской больнице №3. По окончании развлекательной программы маленьким пациентам вручили волшебные открытки и новогодние игрушки.
Посещение детских больниц проходит в рамках проекта «Марафон Добра», который был запущен Тверским медицинским колледжем.
Пресс-служба Правительства Тверской области