Губернатор Игорь Руденя вновь исполнит мечты юных жителей Тверской области - участников новогодней акции «Елка желаний»

24 декабря Губернатор Игорь Руденя принял участие в общероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава региона снял с новогодней елки три шара с пожеланиями от юных жителей Верхневолжья: 7-летнего Матвея Кузьменкова из Лихославля, 6-летнего Володи Щуренков из Ржева и 9-летнего Коли Крицкого из Торжка.

«Для нас очень важно быть рядом с теми, кто в нас верит и ждет чуда в Новый год. Это значимо для детей, дорогих нам людей, которым мы хотим доставить радость. Матвей просит смартфон, Владимир мечтает о конструкторе «Лего», Николай – о ноутбуке. Эти желания постараемся выполнить до Нового года», – сказал Игорь Руденя.

Кроме этого, будут выполнены желания всех ребят из Тверской области, ставших участниками акции – всего это 38 человек.

Всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который реализует платформа «Россия – страна возможностей» с 2018 года. За это время исполнено более 21 тыс. желаний.

По всей стране установлены новогодние елки с заветными пожеланиями от сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят в трудной жизненной ситуации. Исполнить мечты может любой неравнодушный гражданин.

Акция реализуется в два этапа. На первом проходил сбор заявок на сайте елкажеланий.рф. Второй этап – непосредственно исполнение желаний участников.

В прошлом году Игорь Руденя лично вручил подарки троим участникам «Ёлки желаний» – Диме Старкову, Аксинье Морозовой и Ивану Румянцеву. Шары с пожеланиями ребят были сняты с новогодней елки на итоговой пресс-конференции Игоря Рудени 24 декабря 2020 года.

Восьмилетний Дима Старков мечтал побывать с экскурсией в воинской части. В итоге вся его семья вместе с Губернатором посетила воинскую часть № 53956 Западного военного округа.

12-летняя Аксинья Морозова из Твери мечтала о новом смартфоне, который глава региона вручил девочке лично, побывав у нее в гостях.

14-летний Иван Румянцев мечтал о портативной колонке. Игорь Руденя также лично передал подарок мальчику.

Пресс-служба Правительства Тверской области