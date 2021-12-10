В Твери выступят звезды российского джаза

26 декабря Тверская академическая филармония приглашает жителей и гостей города на джазовый концерт. На сцене выступят звезды российского джаза Марина Волкова (вокал) и квартет Александра Красоткина (саксофон) с участием Сергея Васильева (контрабас), Павла Тимофеева (ударные) и Антона Баронина (фортепиано). Они исполнят джазовые стандарты, авторские композиции, произведения E. Fitzgerald, S. Vaughan, S. Horn, R. Flack, P. Lee, D. Day, D. Washington, R. Brown.

Марина Волкова – вокалистка, композитор и педагог, получившая академическое музыкальное образование у одного из лучших преподавателей вокала России – Марины Громовой.

В 2009 году Москву посетила Ив Корнелиус, одна из лучших джазовых певиц США, которая вместе с Мариной Волковой спела дуэтом известный джазовый стандарт «All of Me». С этого выступления началась карьера россиянки как джазовой певицы.

Саксофонист Александр Красоткин – выпускник РАМ им. Гнесиных, ученик легендарного саксофониста Александра Осейчука. Лауреат и участник нескольких международных джазовых фестивалей в России и за рубежом. Выступал вместе с Игорем Бутманом, Shacara Rogers, Eric Alexandr и другими.

Контрабасист Сергей Васильев – выпускник РАМ им. Гнесиных. В его творческой биографии – участие в ансамбле Александра Осейчука «Зелёная волна», группе «Новое поколение» братьев Бриль, ансамблях Алексея Кузнецова, Якова Окуня, Ивана Фармаковского и других известных коллективах.

Барабанщик Павел Тимофеев тоже выпускник РАМ им. Гнесиных. Играл со звездами мирового и российского джаза: оркестрами Игоря Бутмана, Георгия Гараняна, Анатолия Крола и многими другими. С 2014 года – лидер собственного джазового проекта. Барабанщик также играет в группе «Несчастный Случай».

Антон Баронин – пианист, композитор и аранжировщик. Воспитанник Московской консерватории. Более 15 лет выступал в составе квартета и биг-бэнда Игоря Бутмана. Выступал в Большом зале консерватории, Доме музыки, Карнеги холле в Нью-Йорке, Ройял Альберт Холле в Лондоне и прочих площадках. Сотрудничал и гастролировал как академический пианист с оркестром под управлением Юрия Башмета.

Пресс-служба Правительства Тверской области