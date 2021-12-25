Игорь Руденя поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Евгению Сергеевну Смирнову

25 декабря 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Евгении Сергеевне Смирновой. С вековым юбилеем жительницу посёлка Сандово Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваши трудовая доблесть, преданное Родине сердце – это немеркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который Вы и Ваши товарищи совершили в годы войны, вдохновляет нас гордиться родной страной», – отметил в поздравлении глава региона.

Евгения Сергеевна в годы войны и послевоенное время трудилась в колхозе «За мир». Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.».

Пресс-служба Правительства Тверской области