Игорь Руденя поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Евгению Сергеевну Смирнову

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25 декабря 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Евгении Сергеевне Смирновой. С вековым юбилеем жительницу посёлка Сандово Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.
«Ваши трудовая доблесть, преданное Родине сердце – это немеркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который Вы и Ваши товарищи совершили в годы войны, вдохновляет нас гордиться родной страной», – отметил в поздравлении глава региона.
Евгения Сергеевна в годы войны и послевоенное время трудилась в колхозе «За мир». Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.».
Пресс-служба Правительства Тверской области