Предприятия Тверской области отмечены платиновым и золотыми Знаками качества

АО «Верхневолжский кожевенный завод» и ОАО «Волжский пекарь» вошли в число предприятий, получивших высокую оценку продукции и награжденных по итогам 46-го конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Кожевенный завод удостоен платинового знака за продукт «белок говяжий», «Волжский пекарь» – двух золотых за сушки и вафли.

Всего по итогам 46-го конкурса эксперты присвоили 38 платиновых, 83 золотых знаков качества, три паспорта «Экологически безопасный продукт» и шесть паспортов «Предприятие высокого качества».

С 10 января по 10 июня 2022 года состоится 47-й конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». По вопросам участия можно обращаться по телефонам: (499) 760-33-86, (499) 760-33-82, (968) 394-54-34.

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» – проект, направленный на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения.

Программа действует с 1999 года. В ее рамках проводится экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества. По результатам экспертизы лауреатам присваивается Знак качества.

Пресс-служба Правительства Тверской области