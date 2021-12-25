Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 декабря 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 296 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 86 477 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 287 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 599 446 человек, за последние сутки – 1323 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 402 792, в том числе за последние сутки их проведено 4369.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 97 043 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2314 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 34 139

Конаковский район 7405

Ржев 5413

Калининский район 4401

Вышневолоцкий городской округ 3803

Торжок 3284

Кимры 2787

Кашинский городской округ 2244

Бологовский район 2207

Бежецкий район 2195

Осташковский городской округ 2026

Старицкий район 2023

Калязинский район 1896

Лихославльский район 1861

Нелидовский городской округ 1661

Максатихинский район 1431

Торопецкий район 1346

Оленинский муниципальный округ 1138

Западнодвинский муниципальный округ 1314

Кувшиновский район 1107

Рамешковский район 1109

Торжокский район 1076

Весьегонский муниципальный округ 1083

Зубцовский район 952

Андреапольский муниципальный округ 870

Селижаровский муниципальный округ 849

Ржевский район 825

Спировский район 775

Кесовогорский район 649

Краснохолмский муниципальный округ 599

Пеновский муниципальный округ 587

Сонковский район 583

ЗАТО Озёрный 570

Кимрский район 539

Бельский район 507

Сандовский муниципальный округ 496

Фировский район 479

Жарковский район 266

Молоковский район 265

Лесной муниципальный округ 249

Удомельский городской округ 34



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области