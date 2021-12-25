Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 296 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 86 477 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 287 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 599 446 человек, за последние сутки – 1323 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 402 792, в том числе за последние сутки их проведено 4369.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 97 043 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2314 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 34 139
Конаковский район 7405
Ржев 5413
Калининский район 4401
Вышневолоцкий городской округ 3803
Торжок 3284
Кимры 2787
Кашинский городской округ 2244
Бологовский район 2207
Бежецкий район 2195
Осташковский городской округ 2026
Старицкий район 2023
Калязинский район 1896
Лихославльский район 1861
Нелидовский городской округ 1661
Максатихинский район 1431
Торопецкий район 1346
Оленинский муниципальный округ 1138
Западнодвинский муниципальный округ 1314
Кувшиновский район 1107
Рамешковский район 1109
Торжокский район 1076
Весьегонский муниципальный округ 1083
Зубцовский район 952
Андреапольский муниципальный округ 870
Селижаровский муниципальный округ 849
Ржевский район 825
Спировский район 775
Кесовогорский район 649
Краснохолмский муниципальный округ 599
Пеновский муниципальный округ 587
Сонковский район 583
ЗАТО Озёрный 570
Кимрский район 539
Бельский район 507
Сандовский муниципальный округ 496
Фировский район 479
Жарковский район 266
Молоковский район 265
Лесной муниципальный округ 249
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области