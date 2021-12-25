Опрос «Демография в Тверской области» показал стремление жителей Верхневолжья иметь многодетную семью

Министерство демографической и семейной политики региона провело социологический опрос «Демография в Тверской области». Как показало исследование, абсолютное большинство респондентов хотели бы иметь многодетную семью, где будет воспитываться от 3 до 5 детей.

Жители Верхневолжья также рассказали, что для них является главным условием прочной и счастливой семьи, какие факторы влияют на желание родить ребенка и ответили на другие тематические вопросы.

«В Тверской области каждый пятый ребенок – из многодетных семей, – сообщил Губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции 15 декабря. – Мы очень ценим многодетных мам и пап. Считаем, что развитие демографии – это создание комфортной городской среды, новых рабочих мест, развитие здравоохранения и образования».

Сегодня в Тверской области проживает почти 14 тысяч многодетных семей, где воспитываются более 43 тысяч детей. С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40%. Только за этот год их стало почти на 700 больше. Такой рост, в том числе, связан с систематической работой по поддержке многодетных семей. В 2022 году начнут действовать новые меры.

В регионе будет расширен статус «многодетной семьи» за счёт включения в ее состав детей, достигших совершеннолетия и обучающихся на очной форме в образовательных организациях.

Также с нового года для многодетных семей будут сняты возрастные ограничения для получения выплаты на погашение ипотечных жилищных кредитов. Ранее они выдавались лишь до достижения родителями 40 лет.

С 2022 года бесплатными комплектами школьной формы будут обеспечиваться учащиеся из многодетных семей всех классов, а при вручении семьям автомобилей будет дополнительно предусмотрено детское автокресло, если в семье есть дети до 7 лет.

С 1 февраля будущего года предусмотрена индексация части социальных выплат на 5,8%. Увеличение затронет региональный материнский капитал, пособий на ребёнка, а также ежемесячных пособий многодетным семьям.

Всего в Тверской области предусмотрено около 50 мер поддержки семей федерального и регионального уровня. Порядка 18 из них - прямые выплаты, на которые в совокупности ежегодно направляется более 5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области