Владимир Васильев поздравил выпускников «Мастерской художественных промыслов» в Конакове Тверской области



Депутат Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев23 декабря вручил сертификаты о завершении обучения первым выпускникам «Мастерской художественных промыслов» в городе Конаково Тверской области.

«Успешное окончание обучения по специальности «художник-керамист» сорока жителями Конаковского района и города Твери создает серьёзные предпосылки к сохранению традиционного для Конаковского района промысла», - отметил Владимир Васильев во время торжественного мероприятия.

«Мастерская художественных промыслов» - уникальный проект, направленный на сохранение промысла художников-керамистов. С 1809 года в Конаковском районе ведется производство и роспись высокохудожественных изделий из керамики. Сейчас оно находится под угрозой исчезновения -после банкротства и закрытия в 2006 году Конаковского фаянсового завода, который был центром промысла, образовался пробел в преемственности и передаче опыта и навыков художников-живописцев, носителей традиционного ремесла, молодому поколению.

На сегодняшний день навыками традиционной «конаковской» росписи владеют несколько мастеров пожилого возраста. Этот народный промысел может быть безвозвратно утерян, если не создать условий для передачи их мастерства.

Именно на это направлен проект «Мастерская художественных промыслов», который реализуется в сотрудничестве с производственной компаний «Конаковский фаянс» при финансовой поддержке фонда президентских грантов, созданного по инициативе Президента России.

Участниками проекта смогли стать как взрослые, так и дети – все они пришли на церемонию в центре «Конаковский фаянс», где смогли показать гостям праздника сделанные своими руками изделия из керамики. В торжественном мероприятии приняли участие и их наставники - как профессиональные художники, так и волонтеры, бывшие работники Конаковского фаянсового завода (на сегодняшний день пенсионеры), являющиеся носителями традиционного ремесла по художественной росписи керамики.

Мероприятие по времени совпало с просьбой поддержать народные промыслы, с которой обратилась журналист газеты «Марийская правда» Анастасия Петрова во время большой пресс-конференции Президента России.

«О народных промыслах – я думаю, что в последнее время все-таки мы приняли ряд решений, в том числе в сфере образования, тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами. Но не могу не согласиться в том, что сделано недостаточно», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Марий Эл.

«Проект «Мастерская художественных промыслов», который сейчас реализуется в Конаково, позволит молодежи не только обучиться народному промыслу. Это возможность трудоустроиться, иметь любимую работу и самореализоваться в жизни», - подчеркнул Владимир Васильев, напутствуя выпускников.