Игорь Руденя провел первое заседание Координационного совета по культуре и искусству Тверской области с участием выдающихся деятелей страны и Верхневолжья

24 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл первое заседание Координационного совета по культуре и искусству Тверской области. Совет создан по инициативе главы региона. В его состав вошли выдающиеся деятели культуры и искусства: ученые, художники, архитекторы, литераторы, музыканты. Это академики Российской академии художеств Сергей Оссовский, Татьяна Кочемасова и Любовь Ширшова, народный художник Российской Федерации Людмила Юга, художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач и другие представители сферы культуры.

Открывая заседание Совета, Игорь Руденя назвал приоритеты в работе коллегиального органа. Один из них –сохранение памятников культурно-исторического наследия и создание новых перспективных объектов на культурной карте Верхневолжья.

«По поручению Президента Российской Федерации мы формируем культурный кластер в историческом центре города Твери, куда войдет Императорский дворец, Дом офицеров, Старый мост через Волгу, здания на набережной Афанасия Никитина, которые сейчас реконструируются, Речной вокзал и Отроч монастырь. Успехом кластера станет новое развитие этих объектов и организация здесь интересных событий», – отметил Игорь Руденя.

«Исторически Тверь является легендарным городом, – подчеркнул Сергей Оссовский. –Необходимо сохранять то духовное наследство, которое служит воспитанию новых поколений, молодых художников, всех людей, для кого Тверь является малой Родиной. Этот город - один из исторических культурных центров России».

Участники Совета обсудили перспективы развития художественного творчества на территории Верхневолжья и возможные дополнительные меры поддержки молодых художников.

Татьяна Кочемасова рассказала о проектах Российской академии художеств– открытие в Твери творческой мастерской, проведение мастер-классов и лекций, выставок при участии академиков и сотрудников академии и других направлениях.

Губернатор отметил: эти и другие мероприятия необходимо включить в календарь культурных событий Верхневолжья – его Игорь Руденя поручил разработать Министерству культуры региона по аналогии с ежегодным туристским календарем.

Губернатор также поручил представить предложения по созданию отдельных программ для талантливых детей из многодетных семей – сегодня их поддержка является приоритетом в демографической политике области.

Кроме того, речь шла о развитии музейных пространств Тверской области, в частности, подтверждены планы по открытию Музея живописи Валентина Сидорова «На теплой Земле».

Преподаватель кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета Андрей Рейнер в качестве перспективного направления отметил организацию музейных кластеров в Твери и городах области.

«Необходимо изыскивать исторические факты и создавать разнонаправленные музеи: гуманитарные, исторические, культурологические, технические и прочие. Тверская область богата событиями и людьми, здесь можно открыть немало таких объектов», – считает эксперт.

Любовь Ширшова отдельно поблагодарила Игоря Руденю за решения о системной поддержке талантливой молодежи.

В этом году в Верхневолжье увеличен размер ежемесячных региональных стипендий и премий, которые присуждаются 122 молодым дарованиям тверского края. Учреждены премии работникам культуры и премии за достижения в области литературы и музыкального искусства им. С.Я. Лемешева, Н.С. Гумилева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Соколова-Микитова, А.Д. Дементьева. Со следующего года планируется присуждать еще две региональные премии в области художественного искусства – имени В.М. Сидорова и Е.И. Зверькова.

Профессор Тверского филиала РГУ им. А.Н. Косыгина Вячеслав Воробьев считает, что работа совета по культуре и искусству позволит комплексно решать немало других актуальных задач.

«То, что создан такой совет – знаковое событие. Решение Губернатора позволит объединить силы разных органов власти, творческих союзов, науки и других сфер. Создание совета даст мощный синергетический эффект. Одним из важнейших его направлений считаю работу с молодежью», – сказал краевед.

Пресс-служба Правительства Тверской области