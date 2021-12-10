В региональном центре «Орион» прошла первая очная профильная программа

В региональном центре выявления, развития, поддержки талантов и способностей детей и молодежи Тверской области «Орион», который расположен в Вышневолоцком городском округе, прошла первая очная профильная программа ядра «Наука». Участие в образовательном мероприятии приняли 40 ребят из Твери, Удомельскогои Вышневолоцкого городских округов, Кесовогорского и Лесного районов, а также городов Бологое, Лихославль и Ржев.

В Тверской области поддержка творческого и профессионального потенциала молодежи, содействие в реализации инициатив молодого поколения – одна из задач молодежной политики региона, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.

Для многих участников это был первый опыт работы с оборудованием и инженерными проектами. Ребята смогли познакомиться с 3D-принтерами, работающими по технологии LFS и FDM, поработать на лазерных станках, примерить на себя роль проектировщика.

По окончанию смены участники программы представили свои проекты, которые сделают пребывание следующих участников более комфортным. Ими были сделаны специальные держатели для телефонов, крепящиеся на стену, органайзеры для обустройства инструментальной перфорированной панели верстака, тубусы-соты, шахматы в стилистике Ориона, подставки под телефоны, объемная карта Тверской области, на которой участники установили флажки своих населенных пунктов.

Пресс-служба Правительства Тверской области