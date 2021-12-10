В Торжке Тверской области открылся дополнительный филиал МФЦ

24 декабря в Торжке начал работу дополнительный филиал Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Он открыт по поручению Губернатора Игоря Рудени в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в Тверской области.

«Создание во всех муниципалитетах современной системы филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу «одного окна», – это важная часть деятельности по повышению качества жизни граждан в Тверской области. Сегодня МФЦ – это наш ключевой ресурс по предоставлению государственных и муниципальных услуг», – отметил Игорь Руденя на недавнем заседании Правительства Тверской области, где рассматривался вопрос развития сети МФЦ в регионе.

Дополнительный филиал в Торжке работает по адресу: ул. Бакунина, д. 18 с 8:00 до 19:00 часов, а также в субботу с 9:00 до 14:00 без перерыва на обед, воскресенье - выходной день.

Обслуживание заявителей осуществляется в 6 «окнах». В филиале можно получить все государственные услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, свидетельство о рождении, государственные услуги региональных органов власти (в сфере социальной защиты, демографии, архитектуры и градостроительства) и другие.

В филиале можно создать или восстановить учетную запись для доступа на портал «Госуслуги», бесплатно воспользоваться компьютером для работы с порталом, справочными сервисами, получить сертификат о вакцинации от коронавируса (перенесенном заболевании).

Кроме того, граждане с помощью терминалов оплаты могут без комиссии оплатить государственную пошлину. Возле филиала создана удобная парковка, в том числе учтены потребности маломобильных групп населения.

«Открытие нового филиала – это большое дело, разгрузка на действующий МФЦ. Нам, ветеранам, в многофункциональный центр приходится постоянно обращаться, к примеру, чтобы оформить субсидии, а также QR-код вакцинированного. Услугами МФЦ будем пользоваться и впредь», – поделилась представитель городского Совета ветеранов Нина Козырева.

Также в Торжке продолжает свою работу филиал МФЦ по адресу: ул. Металлистов, д. 7, в котором работает 11 «окон» приема и выдачи документов.

Всего в 2021 году создано и уже открыто 6 новых филиалов МФЦ - в Белом, Красном Холме, Пено, Молоково, Фирово, Лесное. Дополнительный филиал кроме Торжка появился в Вышнем Волочке. Отремонтированы помещения филиала № 1 в Твери. Все МФЦ оснащены новой мебелью и оборудованием, соответствуют единому бренду «Мои документы».

До конца текущего года планируется открытие нового филиала МФЦ в Сонково, также запланирован переезд в отремонтированные здания МФЦ в Торопце и Кимрах.



Пресс-служба Правительства Тверской области