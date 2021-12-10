Игорь Руденя поставил перед главами муниципальных образований Тверской области задачи на 2022 год

24 декабря Губернатор Игорь Руденя провел совещание с руководителями муниципальных образований Тверской области, где были подведены итоги работы в 2021-м и определены ключевые задачи на 2022 год.

Игорь Руденя подчеркнул:2021 год стал годом общей напряжённой работы и подтвердил силу профессиональной и гражданской сплочённости.

«Вместе со всей страной мы трудились без ссылок на сложности и обстоятельства, не только достойно противостояли пандемии, но и продолжили системную реализацию важнейших проектов в экономике, инфраструктуре и социальной сфере. При поддержке Президента России Владимира Путина и федерального Правительства в уходящем году мы вместе смогли увеличить темпы работы по достижению национальных целей развития на территории Тверской области», – отметил Игорь Руденя.

В 2021 году продолжилась работа по восстановлению динамики роста экономики и уровня занятости населения. Благодаря системной государственной поддержке, слаженной работе коллективов предприятий, учреждений, органов власти Верхневолжье сохранило стабильную социально-экономическую ситуацию в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Игорь Руденя обозначил – ключевой задачей является обеспечение во всех муниципальных образованиях устойчивого экономического роста. В каждом муниципалитете должны реализовываться инвестиционные проекты, обеспечивающие развитие кадрового потенциала, повышение качества жизни людей и создание новых рабочих мест.

Особая задача на ближайшие годы – привлечение в экономику и социальную сферу молодых кадров. Глава региона отметил, что на муниципальном уровне необходима эффективная, целенаправленная работа по профориентации учащихся школ, в том числе по организации летней занятости для подростков на предприятиях.

Губернатор поручил выстроить систему профобразования для школьников, которые могли бы получать первый опыт работы по современным специальностям в своем муниципальном образовании.

Особое внимание на совещании было уделено реализации масштабной пятилетней программы газификации Тверской области, итогом которой станет проведение голубого топлива во все муниципальные образования Верхневолжья, в том числе в 13 ранее негазифицированных северо-восточных и юго-западных территорий региона.

Ещё одно ключевое направление развития инфраструктуры в муниципалитетах – это дорожное строительство. В 2021 году поддержка районов по сравнению с 2020 годом была увеличена более чем на 30% и составила 3,5 млрд рублей. В целом за прошедшие шесть лет объём работ по ремонту региональных и местных дорог в области вырос в 4 раза.

Глава региона отметил, что со следующего года в Верхневолжье будет активизирована работа по ремонту межмуниципальных дорог второго класса, состояние которых вызывает наибольшую обеспокоенность у жителей. В связи с этим, главы муниципалитетов должны лично контролировать работы и принимать участие в приёмке каждого объекта дорожной сети и дворовых территорий.

Еще одной темой обсуждения стало внедрение в муниципалитетах новой модели пассажирских перевозок. С 2021 года она начала работать в Ржевской и Кимрской агломерациях, в Старицком и Зубцовском районах. В марте следующего года новый общественный транспорт будет курсировать в Конаково и Конаковском районе.

Игорь Руденя отметил, что развитие экономики и модернизация инфраструктуры региона направлены на повышение качества жизни граждан, решение демографических вопросов.

В регионе сформирована комплексная система поддержки семей с детьми, в первую очередь молодых и многодетных. С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40%. Только за этот год их стало почти на 700 больше. Сегодня в регионе порядка 14 тыс. многодетных семей, где воспитывается каждый пятый ребёнок Тверской области.

Губернатор подчеркнул - улучшение демографической ситуации во многом зависит от формирования современной региональной системы здравоохранения и модернизации первичного звена.

На 2022 год запланировано начало строительство четырёх детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, а также поликлиники в городе Старице. Ведутся подготовительные работы по реновации Бежецкой и БологовскойЦРБ, капитальному ремонту поликлиник в Конаково, Осташкове и Ржеве. Также планируется установить новые врачебные амбулатории в Калининском и Кимрском районах, Лихославльском и Нелидовском округах, начать строительство на территории нашего региона современных подстанций службы скорой медицинской помощи.

В завершение Игорь Руденя поблагодарил глав муниципалитетов за работу в уходящем году и пожелал в новом году выполнить все намеченные планы по развитию Верхневолжья.



Пресс-служба Правительства Тверской области