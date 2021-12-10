Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 декабря 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 308 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 86 190 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 353 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 598 229 человек, за последние сутки – 1309 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 398 423, в том числе за последние сутки их проведено 4716.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 96 747 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2307 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 34 038

Конаковский район 7383

Ржев 5393

Калининский район 4392

Вышневолоцкий городской округ 3792

Торжок 3272

Кимры 2783

Кашинский городской округ 2232

Бологовский район 2198

Бежецкий район 2184

Осташковский городской округ 2022

Старицкий район 2016

Калязинский район 1887

Лихославльский район 1852

Нелидовский городской округ 1658

Максатихинский район 1423

Торопецкий район 1344

Оленинский муниципальный округ 1137

Западнодвинский муниципальный округ 1310

Кувшиновский район 1107

Рамешковский район 1105

Торжокский район 1076

Весьегонский муниципальный округ 1081

Зубцовский район 948

Андреапольский муниципальный округ 865

Селижаровский муниципальный округ 849

Ржевский район 825

Спировский район 775

Кесовогорский район 646

Краснохолмский муниципальный округ 594

Пеновский муниципальный округ 587

Сонковский район 581

ЗАТО Озёрный 567

Кимрский район 537

Бельский район 507

Сандовский муниципальный округ 493

Фировский район 479

Жарковский район 266

Молоковский район 263

Лесной муниципальный округ 246

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области