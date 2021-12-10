Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 308 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 86 190 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 353 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 598 229 человек, за последние сутки – 1309 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 398 423, в том числе за последние сутки их проведено 4716.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 96 747 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2307 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 34 038
Конаковский район 7383
Ржев 5393
Калининский район 4392
Вышневолоцкий городской округ 3792
Торжок 3272
Кимры 2783
Кашинский городской округ 2232
Бологовский район 2198
Бежецкий район 2184
Осташковский городской округ 2022
Старицкий район 2016
Калязинский район 1887
Лихославльский район 1852
Нелидовский городской округ 1658
Максатихинский район 1423
Торопецкий район 1344
Оленинский муниципальный округ 1137
Западнодвинский муниципальный округ 1310
Кувшиновский район 1107
Рамешковский район 1105
Торжокский район 1076
Весьегонский муниципальный округ 1081
Зубцовский район 948
Андреапольский муниципальный округ 865
Селижаровский муниципальный округ 849
Ржевский район 825
Спировский район 775
Кесовогорский район 646
Краснохолмский муниципальный округ 594
Пеновский муниципальный округ 587
Сонковский район 581
ЗАТО Озёрный 567
Кимрский район 537
Бельский район 507
Сандовский муниципальный округ 493
Фировский район 479
Жарковский район 266
Молоковский район 263
Лесной муниципальный округ 246
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области