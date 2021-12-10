Стань участником АКЦИИ!

Тверские приставы в рамках Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» 24 декабря 2021 года проведут ряд мероприятий направленных на повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан.

Участником акции стать может каждый! Необходимо посетить официальный интернет-сайт Управления и убедиться в отсутствии задолженности. Если же вы обнаружили исполнительное производство на свое имя, оплатить задолженность возможно безналичным путем с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Это убережет от многих неприятных последствий в дальнейшем.

Также привлечение внимания граждан к возможности получения достоверных сведений о ходе исполнительного производства не только путем использования интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» на интернет-сайте УФССП России по Тверской области http://r69.fssp.gov.ru, но и посредством Госуслуг с помощью сервиса «Информация о наличии исполнительного производства» в каталоге услуг - «Судебная задолженность» или в мобильном приложении «ФССП России».

Пресс-служба