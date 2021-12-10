Уважаемые жители Тверской области!

Мы стоим на пороге нового, 2022 года. Прошедший год ещё раз показал, как важны в нашей жизни непреходящие ценности.

Жители Верхневолжья проявили сплоченность, отзывчивость и взаимную поддержку, сердечную заботу о благополучии нашей страны, своих родных и близких людей.

Вместе нам удалось достойно противостоять пандемии и продолжить реализацию планов по развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Хочу искренне поблагодарить всех вас, дорогие жители Тверской области, за общий, созидательный труд на благо нашего региона и всей России.

Наступающий год даст старт большим проектам на тверской земле. Это новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительство и модернизация наших больниц и поликлиник, детских садов и школ, создание современных транспортных и спортивных объектов, газификация территорий.

Уверен, что у нас всё получится, что все поставленные цели будут достигнуты.

Дорогие друзья! Встречая новогодние и рождественские праздники, мы думаем о главном: о здоровье и благополучии всех, кто нам дорог, о добрых и радостных событиях в нашей стране и в Тверской области.

Пусть все надежды и ожидания сбудутся. Желаю вам успехов, здоровья и счастья! С праздником! С Новым годом!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного собрания Тверской области сердечно поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти долгожданные и всеми любимые праздники приносят с собой надежды на лучшее, наполняя сердца ожиданием перемен. Я желаю, чтобы все эти перемены случились, и чтобы все они были к лучшему.

Прошедший год был наполнен большой созидательной работой, результаты которой открывают перед нами хорошие перспективы и ставят новые масштабные задачи, цель которых - продолжение социально-экономического развития нашего родного края, повышение реального благосостояния жителей Тверской области. Их успешное осуществление зависит от наших совместных усилий, нацеленности на результат, уверенности в успехе. Не сомневаюсь, что в 2022 году мы сумеем продолжить все добрые начинания, воплотим в жизнь самые смелые идеи, сделаем много полезного для нашей малой родины и для всей России в целом.

Желаю, чтобы грядущий год принёс больше спокойствия, больше радости, больше оптимизма, здоровья, приятных открытий! Пусть он пройдёт благотворно во всех сферах деятельности!

С.А.Голубев, председатель Законодательного собрания Тверской области .