СКАЗКА НАЧИНАЕТСЯ!

До самого долгожданного зимнего праздника остались

считанные дни. Новый год ожидают и взрослые, и дети.

18 декабря в городе Конаково прошла встреча Деда Мороза. Центральную площадь города украсили огнями, пушистую ёлочку нарядили диковинными игрушками и символами года. В прошлую субботу на площади организовали предпраздничную ярмарку, где можно было купить подарки на Новый год. Гостей встречал огромный весёлый снеговик, ребятишки кто на чём катались с большой снежной горки. Не хватало только главного новогоднего волшебника.

Чтобы зажечь огни на главной ёлке Конакова, Дед Мороз приехал к нам на настоящих санях в упряжке лошадей, и с ним красавица Снегурочка! Конаковцы встретили его с песнями, танцами, хороводами. Особенно радовались дети, ведь добрый Дедушка Мороз приехал не с пустыми руками, а с большим мешком подарков. Их ожидания оправдались. Дед Мороз показал всю свою волшебную силу, зажёг огни на новогодней ёлке, развеселил детей и привёз с собой снег, мороз и праздничное настроение! А самых трудолюбивых победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку и лучшую кормушку из природных материалов он с помощью скоморохов наградил грамотами, медалями, кубками и сладкими подарками. Игрушки стали украшением новогодней ёлки, а кормушки уже повесили на аллее вдоль проспекта Ленина. Все работы очень красивые, а птицы уже с радостью лакомятся семенами в новых домиках.

В этом году ребятишки вместе с родителями приготовили своими руками более ста кормушек и новогодних игрушек. Самые красивые, прочные и устойчивые к неблагоприятным погодным условиям украшения традиционно повесили на центральную ёлку.

Первые места заняли: Анна Ерофеева, Илья Мустайкин, Иван Семенюк, Александр Чуванов, Денис Грязнов, Ангелина Чуванова, Павел Байдиков, Вероника Байрак, Роберт Большаков, Дарья Байдикова. Медалями за второе место награждены Захар Салимов, Катя Петрова, групповая работа воспитанников третьей группы детского сада № 11, групповая работа воспитанников девятой группы детского сада № 11, Таисия Долгова, Валерия Жомова, Ева Ольшевская, Арина Леонова, Иван Андреев, Вика Гадеева.

Третье место завоевали Надя Зайцева, Николай Хильченко, Катя Кочерова, Рома Волков, Юлия Балабонина, Максим Мамонтов, Владислав Бумагин, Иван Смигунов, Семён Жулинский, Каролина Павлова.

Также Дед Мороз наградил победителей и призёров конкурса на лучшую кормушку из природного материала. 1 место заняли: Марина Лобачева, Савелий Захарьящев, Вика Захарьящева, Семён Батраков, Глеб Балабонин, Ева Гордеева, Иван Хильченко, Николай Хильченко, Алиса Галихина, Анна Ерофеева. 2 место: Владислав Бумагин, Макар Рябов, Александр Шаронов, Артур Яцын, Дмитрий Ильичёв, Дарья Кирсанова, Илья Мустайкин, Даниил Близнюк, Егор Фёдоров, Дарина Иванова, Елисей Иванов, Ваня Семёнов. 3 место: Лиза Полякова, Владислав Пилипенко, Николь Пилипенко, София Ивлева, Арсений Мурыгин, Арсений Константинов, Матвей Смолин, Есения Ларина, Николай Кукушкин, Аделина Пчельникова. Всех собравшихся на площади с наступающим праздником поздравил врио главы г. Конаково Дмитрий Колупанский. Творческие коллективы ГДК им. Воровского устроили для жителей города праздничный концерт в честь открытия главной городской ёлки. Было много песен, плясок, игр и весёлых конкурсов.

Людмила КИКАЛО.

Фото: М. Малахов.