будут подведены сегодня на церемонии вручения муниципальной премии «ВЕРНОСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ», которая состоится в районном Дворце культуры «Современник».

Социальными партнерами мероприятия выступили ООО «АВТОРОС», ООО «Конаково-Аэро», ГК «АгроПромКомплектация», ООО «Дельфин», ГК «Голутвинская слобода», ЛОК «Александровская слобода», ООО «ВиноГранде», ОАО «Молоко». Культурную программу церемонии украсит уже знакомый конаковцам «Московский казачий хор». Вход строго по пригласительным билетам.

Премия будет вручаться тем людям, стараниями которых в Конаковском районе в 2021 году произошли значимые перемены, тем, кто своими усилиями прославляет Конаковский район, кто помогает нуждающимся, несет свет людям. И на 3-й странице в традиционной рубрике «Местная власть» мы решили подвести итоги уходящего года и озвучить 15 наиболее значимых, по мнению наших читателей, событий уходящего года. Большая часть из них делалась руками тех, кого будут чествовать сегодня в зале «Современника». И про это мы напишем уже в первом номере следующего года. Оставайтесь с нами.