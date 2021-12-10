МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Чем запомнился жителям Конаковского района уходящий 2021 год

Время так быстротечно: кажется, совсем недавно мы встречали новый 2021 год, а уже пора сказать ему до свидания. В повседневной череде дел и забот мы не всегда можем по достоинству оценить то, что происходит вокруг. Тогда как время на рубеже годов всегда даёт нам возможность подвести очередной промежуточный итог, вспомнить, что же хорошего было в уходящем году. Итак, мы промониторили интерес наших земляков к событиям, которые мы освещали в уходящем году, и определили 15 топ-событий, набравших наибольшее количество просмотров и комментариев.

1. Жители Конаковского района приняли активное участие в выборах депутатов Государственной думы, губернатора Тверской области, депутатов Законодательного собрания Тверской области, выборах депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Редкино.

Большинство жителей Конаковского района проголосовали за кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: в Госдуму избраны Юлия Саранова и Владимир Васильев. Губернатором избран Игорь Руденя, в Законодательное собрание Тверской области кандидат от «Единой России» Александр Слепышев. Успехом «Единой России» завершились муниципальные выборы в местный Совет поселка Редкино. Там из 15 мандатов - 11 достались партии власти.

2. Покупка и установка в Конаковской ЦБР новейшего и самого прогрессивого аппарата компьютерной томографии благодаря спонсорской помощи компании «Норильский никель».

Все обследования проводятся совершенно бесплатно. Медики отмечают, что своевременная установка и запуск КТ помогли спасти многие и многие жизни.

И еще одно важное событие произошло в жизни жителей Конаковского района благодаря компании «Норильский никель». На средства компании в деревне Мокшино построен и оснащен инновационным учебным оборудованием дополнительный корпус общеобразовательной школы.

3. Долгое время все впечатление от идущего в ногу со временем Дворца культуры «Современник» портило старое, еще с советских времен оставшееся бетонное покрытие площади, ремонт был просто необходим.

По инициативе и при участии партии «Единая Россия» на средства спонсора проведена реконструкция площади ДК «Современник», установлены дизайнерские арт-объекты, удобные современные лавочки, пандусы для людей с ограниченными возможностями. Сама площадь выложена красивой и долговечной брусчаткой. Теперь это не просто площадь перед учреждением, а любимое место отдыха горожан.

4. Знак «Слава матери» получила многодетная мама из села Городня Конаковского района Ольга Дубинина. Вручил награду губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ольга Николаевна вместе с мужем Сергеем Валентиновичем воспитывает пятерых детей и активно занимается общественной деятельностью.

5. Многодетная семья из Ручьев Конаковского района лишилась жилья в одночасье.

Жилой дом и имущество были уничтожены огнем полностью. Мама многодетного семейства обратилась за помощью в администрацию Конаковского района, которая нашла благотворителей - региональный общественный фонд по формированию, поддержке и развитию здорового, полноценного образа жизни будущих поколений «Здоровые дети - здоровой планете», который приобрел для многодетной семьи двухкомнатную квартиру в Конакове.

6. На берегу Волги в городе Конаково ведется строительство храма 40 Севастийских мучеников (настоятель храма протоиерей Олег Шерышев).

Этой весной на средства мецената Сергея Бессонова и прихожан приобретены и установлены на храме колокола, изготовленные в городе Каменск-Уральский. Теперь на колокольне храма звучат колокола, на которых увековечены имена людей, принявших участие в этом большом благом деле.

7. Борьба с коронавирусом стала для всех нас экзаменом на проявление человеческих качеств.

Больные люди наряду с врачебной помощью очень нуждаются в духовном утешении и поддержке. Духовенство Конаковского района помогает всем нуждающимся вне зависимости от вероисповедания, национальности и гражданства. Благочинный Конаковского округа протоиерей Пётр Дубяго, настоятель церкви Иоанна Предтечи посёлка Козлово протоиерей Григорий Припутников, протоиерей Андрей Преображенский, настоятель храма сорока Севастийских мучеников в городе Конаково протоиерей Олег Шерышев, настоятель храма Сергия Радонежского села Дмитрова Гора Антоний Богдюн, настоятель прихода в деревне Тешилово священник Александр Сопига, клирик храма апостолов Петра и Павла в поселке Карачарово, практикующий врач священник Виктор Никитенко, настоятель храма пророка Ильи села Селихово протоиерей Виктор Гуров и клирики прихода посещают немощных людей на дому, духовно поддерживают, обеспечивают необходимыми лекарствами и продуктами.

8. В течение года Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго передал в фонды межпоселенческой районной библиотеки, библиотек города Конаково, посёлков Новозавидовский, Редкино, Козлово более тысячи новых книг для детей и взрослых.

9. Анна Кувшинова, воспитанница Досугового центра деревни Мокшино, стала обладателем стипендии имени Сергея Лемешева.

Аня - участница детского театра «Теремок» (режиссер Ольга Бардакова), исполнительница народных песен (наставник Евгений Дадаев). В прошлом году Анна как юное дарование стала cтипендиатом губернатора Тверской области.

10. В феврале в Доме культуры поселка Новозавидовский состоялась презентация книги авторства Елены Павловой, краеведа, директора Дома-музея крестьянского поэта Спиридона Дрожжина. Труд называется «Станция Завидово. Краеведческие очерки».

Книга выпущена на средства автора и посвящена 170-летнему юбилею поселка Новозавидовский.

11. В Конаковском районе есть школа, где ребята в качестве второго иностранного языка изучают китайский?

Это Вахонинская сельская школа, единственная школа во всей Тверской области, где изучают китайский язык. Директор школы Елена Веселовская, преподаватель китайского Наталья Иванова. Одиннадцатиклассница этой школы Сафия Исмоилова стала победителем российско-китайского творческого конкурса «Дипломатия дружбы».

12. В начале ноября в городе Абу-Даби проходили первенство и чемпионат мира по джиу-джитсу.

В составе сборной России в соревнованиях приняли участие воспитанники «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Четыре медали в копилке сборной страны - вот вклад спортсменов Конаковского района в общие достижения! Золото мира - у Степана Баженова, бронза мира - сразу у трех воспитанников спортшколы: Серафима Баженова, Элмадина Халилова и Салохиддина Фозилова. Общий командный результат сборной России в своей возрастной группе первое командное место. Кубок отправился в нашу Конаковскую школу, которой руководит Александр Судариков, старший тренер юношеской сборной России по джиу-джитсу.

13. Летом этого года в Польше проходило первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров.

За сборную команду России выступил наш земляк из поселка Радченко Думитру Ротару (тренер Михаил Суровцев). На олимпийской дистанции 1000 метров Думитру с напарником в каноэ-двойке одержал победу, а на дистанции 500 метров Ротару с напарником с большим отрывом завоевал еще одно золото. По итогам соревнований Думитру Ротару стал двукратным победителем первенства Европы.

14. В ноябре этого года в городе Радужный Владимирской области завершился Кубок «Золотое кольцо» по мини-футболу среди юношей. Победителем соревнований стала команда «Олимп» (ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, тренер Максим Горячев).

Лучшими игроками Кубка признаны футболисты «Олимп» Тимур Опарин - лучший вратарь, Захар Козлов - лучший игрок.

15. Свыше 4500 юных и взрослых жителей Конаковского района являются участниками коллективов художественной самодеятельности, из них 12 носят почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

Буквально на днях число народных коллективов Конаковского района пополнил вокальный ансамбль «Русская душа» (рук. Елена Дудинова) ДК «Современник».

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района