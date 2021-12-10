НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛЮДЕЙ

17 декабря этого года региональное Законодательное собрание утвердило Надежду Егорову в должности уполномоченного по правам человека в Тверской области.

Напомним, что уполномоченный по правам человека избирается региональным парламентом. Данный вопрос рассмотрен в связи с истечением срока полномочий действующего омбудсмена. Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания, кандидатуру Надежды Егоровой внес губернатор Тверской области Игорь Руденя. Кроме того, ее кандидатура была согласована с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

«Многие из вас знают Надежду Александровну по ее активной деятельности в Законодательном собрании Тверской области. Она внесла значительный вклад в развитие региональной нормативной правовой базы. За последние пять лет Надежда Александровна, работая в должности уполномоченного по правам человека нашего региона, благодаря своему профессионализму, внимательному отношению к гражданам оказала помощь и поддержку огромному количеству людей, целых семей и социальных групп», – отметил Игорь Руденя, поблагодарив Надежду Егорову за работу и предложив депутатам поддержать ее кандидатуру.

Согласно законодательству Тверской области региональный омбудсмен избирается на пять лет. Однако занимать эту должность один человек может не более двух сроков подряд. Депутаты Законодательного собрания утвердили кандидатуру Надежды Егоровой на должность уполномоченного по правам человека в Тверской области на второй срок.

После избрания Надежда Егорова вступила в должность, принеся торжественную присягу: «Клянусь, добросовестно исполняя возложенные на меня высокие обязанности уполномоченного по правам человека в Тверской области, всеми силами защищать права, свободы и законные интересы человека и гражданина в Тверской области, руководствуясь при этом Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом Тверской области и законодательством Тверской области, а также принципами справедливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности». Поблагодарив парламентариев и губернатора за доверие, Надежда Егорова отметила, что впереди еще много дел, которые требуют решения.

Источник: https://www.karavantver.ru/