В память о достойном человеке

22 декабря, в День энергетика, в г. Конаково на стене РДК «Современник» торжественно открыли мемориальную доску в честь бывшего директора Конаковской ГРЭС, Почетного гражданина Конаковского района Сычева Ивана Тихоновича.

На церемонии открытия присутствовали официальные лица: первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко, врио главы г. Конаково Дмитрий Колупанский, директор Дворца культуры Наталья Сергеева, председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) Конаковской ГРЭС Юрий Самарков, директор Конаковской ГРЭС Илья Новожилов, заместитель директора по производству, главный инженер Конаковской ГРЭС, сын Ивана Тихоновича Евгений Сычёв. В своих выступлениях они почтили память человека-легенды, преданного своей Родине, своему делу, отметили его вклад в энергетику РФ, в жизнь города и строительство ДК «Современник».

Все присутствовавшие возложили цветы к мемориальной доске.