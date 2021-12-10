27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас с Днем спасателя Российской Федерации!

Ваш каждодневный непростой и очень важный труд заслуженно пользуется уважением в нашей стране. Проявляя мужество и профессионализм, рискуя собой, вы первыми приходите на помощь людям в опасной ситуации.

Спасатели Тверской области не раз на деле доказали умение работать на результат, действовать грамотно, оперативно и решительно. Эти качества сотрудники регионального Управления МЧС России проявили при ликвидации последствий стихии в Андреапольском муниципальном округе в августе 2021 года, оказав экстренную помощь людям, попавшим в беду. Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессионализм и верность долгу.

Желаю вам успехов в решении поставленных задач на благо России, обеспечении безопасности Тверской области и наших граждан. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Спасатель –

это призвание!

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Это профессиональный праздник для всех тех, кто посвятил свою жизнь спасению окружающих, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф. Спасатель МЧС России - это призвание, одна из профессий, где случайных людей быть не может.

21 декабря, в канун Дня спасателя Российской Федерации, в ДК им. Воровского прошло торжественное мероприятие для сотрудников МЧС Конаковского района. Этих мужественных людей непростой профессии поздравляли и награждали, для них выступали, пели и танцевали творческие коллективы и солисты ДК.

Начальник Конаковского пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы Эрик Пашаевич Минасян поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, поблагодарил за хорошую работу.

- Такие результаты стали возможны только потому, что мы все вместе, как одно целое, поддерживаем друг друга. Благодарю за службу, а ветеранам большое спасибо за хороший пример, на который мы равняемся.

Первый заместитель главы Конаковского района Наталья Владимировна Василенко поздравила всех спасателей и отметила:

- Вы те люди, которые призваны охранять самое ценное – жизнь человека. Вы первыми прибываете на место происшествия. Министерство чрезвычайных ситуаций объединяет многие службы, но все сотрудники носят это гордое звание – спасатели. Переоценить ваш труд невозможно, но оценить его можно достойно. Вы всегда на посту, в любую погоду, ночью и днём, в праздники и выходные. Сегодня от главы Конаковского района хочется пожелать вам здоровья, чтобы вы берегли себя, потому что вы очень нужны вашим семьям. Выполняя свой профессиональный долг, не забывайте, что вас ждут дома.

Также с наступающим праздником спасателей МЧС поздравили помощник главы Конаковского района Видади Сулейманович Тахмезов, врио главы г. Конаково Дмитрий Колупанский, начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тверской области, подполковник внутренней службы Василий Алексеевич Тихомиров.

В связи с профессиональным праздником Днём спасателя Российской Федерации глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский объявил Благодарность:

- Ивану Сергеевичу Мизину, пожарному 15 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области;

- Олегу Вячеславовичу Иванову, командиру отделения ОП 15 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области;

- Сергею Вячеславовичу Иванову, пожарному ОП 15 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области;

- Станиславу Алексеевичу Морозову, пожарному 29 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области;

- Сергею Владимировичу Киселеву, водителю автомобиля (пожарного) 29 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области;

- Сергею Владимировичу Тулину, командиру отделения ОП 29 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области;

- Сергею Анатольевичу Цепалкину, пожарному ОП 29 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области;

- Сергею Владимировичу Серебренникову, начальнику 84 ПСЧ ГКУ Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области»;

- Леониду Михайловичу Скотникову, водителю автомобиля (пожарного) 84 ПСЧ ГКУ Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области».

Благодарственными грамотами и денежными премиями главы города Конаково наградили:

диспетчера 15 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Елену Фроленко; пожарного 15 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Павла Пономарёва; начальника 20 ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по Тверской области Ильдара Тоирова.

Не только спасатели, но и некоторые жители нашего города, рискуя своими жизнями, спасают людей. В этот день торжественно наградили жителя города Конаково Григория Семерикова, который 19 января 2021 года при серьёзной ситуации с вздутием газового баллона на частной территории оказал активную помощь пожарным. Им был обезврежен большой газовый баллон, находившийся в частном доме.

Спасибо вам, дорогие спасатели, за ваш труд, за ежедневный риск и смелость, вы наша защита и опора!

Людмила Кикало.

Фото автора.