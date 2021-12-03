В Пеновском муниципальном округе открыт филиал МФЦ

23 декабря в поселке Пено начал работу новый филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Он создан по поручению Губернатора Игоря Рудени в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в Тверской области. Новый филиал расположен на улице Восточная, дом 2.

«Создание во всех муниципалитетах современной системы филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу «одного окна», – это важная часть деятельности по повышению качества жизни граждан в Тверской области. Сегодня МФЦ – это наш ключевой ресурс по предоставлению государственных и муниципальных услуг», – отметил Игорь Руденя 21 декабря на заседании регионального Правительства, где рассматривалось дальнейшее развитие сети МФЦ.

В первый день работы филиала были оказаны услуги по предоставлению российского паспорта, бумажного сертификата о вакцинации против коронавируса и другие.

«С такими профессиональными сотрудниками процесс оформления документов будет простым, быстрым и комфортным. Многофункциональный центр - это место, куда люди приходят в самые важные моменты своей жизни», – делились впечатлениями посетители.

В новом офисе обслуживание заявителей осуществляется в 3 «окнах» приема и выдачи документов. В филиале можно получить государственные услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, региональных органов власти в сфере социальной защиты, демографии, архитектуры и градостроительства, а также другие виды государственных и муниципальных услуг.

В филиале можно создать учетную запись портала «Госуслуги», воспользоваться компьютером, справочными и правовыми сервисами, получить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Граждане могут без комиссии оплатить государственную пошлину с помощью терминалов оплаты.

Филиал принимает заявителей с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, без перерыва на обед, суббота и воскресенье выходные дни.

В этом году количество филиалов МФЦ в Верхневолжье увеличилось до 45, по их количеству Тверская область находится на втором месте в ЦФО.

Создано 7 новых филиалов в Белом, Молоково, Красном Холме, Сонково, Лесном, Пено и Фирово и 2 дополнительных филиала в Вышнем Волочке и Торжке. Помимо Пено до конца года состоится открытие еще 2 новых филиалов в Торжке и Сонково, а также запланирован переезд в отремонтированные здания МФЦ в Торопце и Кимрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области