В вузах Тверской области проводятся образовательные программы центра поддержки талантов «Орион»

Региональный центр выявления, развития, поддержки талантов и способностей детей и молодежи Тверской области «Орион» организовал мероприятия в рамках Года науки и технологий. В течение декабря в высших учебных заведениях Твери проводятся обучающие программы для ребят, увлеченных естественнонаучными предметами и математикой.

Профориентационное направление в Тверской области активизировано по поручению Губернатора Игоря Рудени.

«Необходимо, чтобы молодежь чувствовала себя вовлеченной в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса и других сфер на своей территории», – считает глава региона.

На базе Тверского медицинского университета 40 будущих медиков узнали о трендах в медицинской науке на лекциях и занятиях, которые проводили для них доктора наук и ведущие врачи вуза и региона. Программа включала в себя глубокую теоретическую подготовку по химии, биологии, неврологии, насыщенную практическую программу в лабораториях.

На базе «Точки кипения Тверского государственного университета» юные математики решали задачи повышенной сложности вместе с преподавателями математического факультета ТвГУ – доцентами, кандидатами физико-математических наук. Программу разработали специально для детей с повышенной мотивацией к изучению точных наук совместно с Ассоциацией учителей и преподавателей математики Тверской области. В программе приняли участие 40 ребят Твери и Калининского района.

Физико-технологический факультет Тверского государственного университета также распахнул свои двери для 40 юных физиков из Твери и Вышневолоцкого городского округа. Они посетили лаборатории, где увидели работу сканирующего и электронного микроскопов, узнали о способах подготовки препаратов и использовании высокотехнологичной микроскопии в разных отраслях – от геологии до ботаники и экологии, поработали на лабораторных установках. Важным аспектом программы стало знакомство школьников с историями успеха выпускников факультета, которые нашли себя не только в в ведущих научных и высокотехнологичных производствах Твери и Тверской области, но и за рубежом.



Пресс-служба Правительства Тверской области